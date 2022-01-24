На дорогах Украины будет гололед: рассказываем, как уберечься

В Украине на дорогах нужно быть осторожными. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 24 января, в Украине ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют опасность на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

На дорогах нужно быть осторожными

По данным Укргидрометцентра, днем 24 января в Украине на дорогах будет гололедица. Кроме того, ожидается І уровень опасности – желтый.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Погода в Украине сегодня, 24 января

Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет холодной. В некоторых регионах прогнозируется снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Из-за морозной температуры возможна гололедица.

Сегодня снег прогнозируется в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет облачно.

Реклама