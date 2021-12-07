На дорогах Украины будет опасно: рекомендации водителям

На дорогах Украины будет опасно. Фото: коллажь"Сегодня"
В среду, 8 декабря, в северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается опасная погода. Синоптики прогнозируют гололед и мокрый снег.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Погода ухудшится
8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается гололед, а местами налипание мокрого снега.
В западных, северных и Винницкой областях на дорогах будет гололед и уровень опасности – желтый.
Рекомендации водителям:
- Соблюдайте дистанцию между автомобилями;
- Соблюдайте скоростной режим;
- Во время езды не совершайте резких маневров;
- Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.
Кроме того:
- Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
- Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
- Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
- Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.
- Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь все-таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.
Как вести себя пешеходам во время гололеда
- Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут повредить эти конструкции и ранить вас.
- Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве. Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.
- Не держите руки в карманах, чтобы была возможность балансировать. Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.
- Обходите здания, на которых могут быть сосульки. Ходите по тротуарам, посыпанным песком.
- Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.
- Не перебегайте проезжую часть дороги.
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет
В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
Ранее мы писали:
- Заблокировало трассу. В Черниговской области ураган повалил деревья.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.