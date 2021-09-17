На Генассамблее ООН будут обсуждать ситуацию в "ЛНР", "ДНР" и Крыму

В Нью-Йорке обсудят ситуацию на захваченных боевиками украинских территориях / Коллаж "Сегодня"

На следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН, где ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, будет рассматриваться вопрос о временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", – говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Приоритеты Украины на Генассамблее

Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

Генассамблея ООН