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На Генассамблее ООН будут обсуждать ситуацию в "ЛНР", "ДНР" и Крыму

Ирина Ковальчук
17 сентября, 22:01
МИД Украины сообщил, какие вопросы затронет наша страна на заседании Генассамблеи

В Нью-Йорке обсудят ситуацию на захваченных боевиками украинских территориях / Коллаж "Сегодня"

На следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН, где ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, будет рассматриваться вопрос о временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", – говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Приоритеты Украины на Генассамблее

  • Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
  • улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
  • преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

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Генассамблея ООН

  • Генеральная Ассамблея ООН была учреждена в 1945 году согласно Уставу Организации Объединенных Наций.
  • В Генассамблею входят все 193 члена Организации Объединенных Наций. Она представляет собой уникальный форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов.
  • Она играет также важную роль в процессе выработки стандартов и кодификации международного права.
  • Ассамблея проходит ежегодно в сентябре-декабре в Нью-Йорке (США). В последующий период — с января по сентябрь она созывается по необходимости.

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