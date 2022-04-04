На госорганы Украины осуществляется новая кибератака

Хакеры снова совершают кибератаки в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Злоумышленники совершили новую кибератаку на государственные органы Украины. Они снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране.

Об этом сообщают Госспецсвязи.

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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, работающая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении среди государственных органов опасных электронных писем на тему "Информация о военных преступниках РФ".

Электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm", открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива "Viyskovi_zlochinci_RU.rar".

Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники, уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk". Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы.

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"Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon)" – добавили Госспецсвязи.

Оккупанты хотели уничтожить сразу всю киберзащиту Украины в ночь вторжения – СБУ

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации выявлено и нейтрализовано более 120 кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.

"Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ", – заявил он.

Как отмечается, в СБУ обезвредили попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы Украины или использовать их для распространения пропаганды. Кроме этого, удалось предотвратить взлом IT-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

"По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, а реализовали специализированные хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т. д.", – сообщил спикер.

Напомним, украинская кибергруппа Bandera Hackers нанесли мощный удар по ряду белорусских сайтов. В результате кибератаки хакеры уничтожили 50 терабайтов информации.

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