"На грани жизни и смерти": в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта

Бои за аэропорт Донецка вспыхнули 26 мая 2014 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 16 января, Украина чтит память защитников Донецкого аэропорта. Всеукраинский день памяти был установлен по инициативе украинских воинов, защищавших данный стратегический объект 242 дня.

Сайт "Сегодня" собрал реакцию украинского сообщества на День памяти.

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Что пишут в соцсетях

Генерал армии в отставке, эксминистр обороны Украины Степан Полторак в Facebook написал, что вся Украина чтит память о защитниках Донецкого аэропорта. 242 дня украинские воины защищали данный форпост.

"Вечная память, вечное уважение погибшим в боях воинам... Вечная слава погибшим Героям! Низкий поклон и благодарность живущим… Победа защитников Донецкого аэропорта – пример мужества и несгибаемости украинского народа, пример героической борьбы за нашу Независимость, образец самого высокого боевого духа, верности своему народу. Те, кто стоял насмерть, показали всей Украине пример сознательного самопожертвования. И это никогда не будет забыто", – написал Полторак.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь написал в Facebook, что история "киборгов", которая навсегда останется в нашей памяти, стала современным символом мужества, несгибаемости и отваги.

"Они выстояли – не выдержал бетон. Низкий поклон Героям!" – написал Кремень.

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Спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook отметил, что сегодня мы вспоминаем подвиг украинских защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта 242 дня. Эти герои поразили весь мир.

"За бесстрашие и несгибаемость духа их назвали "киборгами". Не выдерживал бетон, плавился металл, но наши украинские воины выстояли. Мы благодарим всех украинских военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров за их отвагу. Помните героев, вспомните их в молитве и зажгите свечу памяти. Почитайте живых. Слава Героям во веки!" – написал Стефанчук.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич тоже поблагодарил Героев в Facebook.

"Ваши отвага и мужество – навсегда в памяти украинцев!" – написал он.

Сергей Кузьминых тоже поблагодарил воинов на своей странице в Facebook.

"Помним об упорных боях, невероятно долгие дни ада, шквал огня, кровь, боль и... непримиримые потери... Многим так и не удалось улыбнуться родным, обнять самых дорогих... Вспоминаем и рассказываем о тех, кто, защищая нашу жизнь, нашу свободу, так и не вернулся!" – написал Кузьминых.

Воспоминания кропивницкого "киборга"

Воин третьего отдельного полка специального назначения имени Святослава Храброго "Бугор" попал в Донецкий аэропорт в апреле 2014 года. Его историю опубликовало командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Это классная, веселая история". С таких слов мужчина начал рассказ о своем ранении, завершившем его ротацию в аэропорту "Донецк".

"Основные силы 3-го полка вышли из аэропорта 1 октября. Главное, что с ними вышел и медик, "стреляный", с огромным боевым опытом. Остались я и "Редут" (командир 3-го ОПСПн). На втором этаже терминала мы установили "приманку" для врага – чучело с гранатометом. И там играли в "карусели". У нас было два правосека, которые заряжали нам РПГ-7, и мы с "Редутом" выходили поочередно на балкон и "играли в танчики", – рассказывал воин.

По его словам, это было самое страшное в его жизни.

"Выйти против танка и видеть, как его башня возвращается в твою сторону. Тогда хотелось взять чайную ложку и вкапываться в бетон", – говорил "киборг".

Мужчина вспомнил, как оказался на грани жизни и смерти.

"И вот стоит та приманка для вражеских танков, "Редут" – на дежурстве на втором этаже, я отдыхаю в подвале, а наши "семерки" (РПГ-7. – Ред.) лежали готовы к применению. Здесь выходит на меня "Редут": "Танки на слетке!" Играем в танчики!". Я лечу на второй этаж, в данный момент танчик ведется на нашу приманку, и я оказываюсь на линии огня. Снаряд разорвался метрах в семи от меня. Ощущение, как в медленной съемке", – сказал воин.

Затем его отбросило к стене.

"Сполз по стенке и думаю: нужно провести диагностику. Да, шлем на месте, глаза видят – хорошо, проверил языком зубы, шея на месте. Опускаю глаза и вижу две ноги наизнанку, вижу свои кости и смотрю – кишки чуть-чуть лежат. Дыра в брюхе была 23 сантиметра. Вокруг кирпичная пыль, грязь, песок – эдакая каша", – вспомнил воин.

В тот момент он решил вызвать подмогу.

"Радийка у меня была прилатована под левую руку. Вдруг – опа! – а у меня палец на руке отрублен", – сказал мужчина.

Но он бросил оружие и смог вызвать подмогу. Затем его занесли в подвал, где оказали первую помощь. А первую операцию ему сделали в Селидово (город был в "серой зоне"). Позже его эвакуировали в Днепр военные медики.

Бои между украинскими военными и русскими наемниками

Напомним, бои между украинскими войсками и пророссийскими боевиками за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года. 18-21 января 2015-го в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Когда здания обоих терминалов были практически полностью разрушены, 21 января 2015 года командование АТО решило отвести бойцов ВСУ – данный объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции по освобождению нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков так называемой "ДНР" составили примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из России.

В целом оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

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