На каких санкциях против РФ настаивает Украина: список

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина говорит с руководством ЕС о пакете санкций против Российской Федерации ежедневно. Но процесс принятия решений довольно медленный.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "1+1".

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Санкции против РФ

В частности, Игорь Жовква рассказал, какие еще санкции Запад не использовал против РФ:

"Полноценный SWIFT. Не только семь второстепенных банков, которые сейчас попали под отключение от SWIFT, а все основные банки, в том числе "Сбербанк", "Газпромбанк" и т. д. Также закрытие портов всех государств – членов ЕС на прием судов с российскими товарами".

/ Фото: Офис Президента Украины

Также, по его словам, это замораживание и конфискация российских счетов в твердой валюте в европейских банках.

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"Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС. Так вот, закрытие счетов и конфискация этих средств, как и собственности России в Европе. Можно думать сейчас и о непредоставлении виз гражданам РФ и даже отзыве действующих. Вот примерно такой пакет", – заявил Жовква.

Он отметил, что санкции начали вводить только сейчас:

"Президент Украины перед войной говорил о превентивных санкциях. Никто этого не сделал. Санкции начали вводить только сейчас, когда идет война. Сколько еще должна продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал на полную мощь? Вопрос риторический, но на него нужно отвечать нашим европейским партнерам".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к итальянскому народу сказал, что нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждому выстрелу в мирных людей.

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