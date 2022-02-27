На Киев движется колонна "особо опасных террористов" – Госпогранслужба

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Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальным заданием. Техника движется в сторону Киева", – говорится в сообщении.

Госпогранслужба обратилась ко всем жителям Киевской области и Киева:

"Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не допустить их дальнейшее перемещение. Это очень важно!"

Бои под Киевом

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

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Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.

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Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.

Позже стало известно, что ВСУ отбили Ирпень у российских войск.