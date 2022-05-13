На Киевском форуме по безопасности обсуждают как спасти бойцов с "Азовстали" и в целом всю Украину

В Киеве политики и военные обсуждают безопасность Украины / Фото: "Сегодня"
В пятницу 13 мая Киевский форум безопасности проводит онлайн дискуссию на тему "Борьба за Украину. Специальная военная панель".
Обсуждают самые важные на сегодня темы:
- Как спасти украинских военных и гражданских с завода "Азовсталь"?
- Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте?
- Как оценивают потенциал русского агрессора?
- Какие прогнозируют сценарии развития событий?
- Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?
Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" Open Ukraine, является ведущей международной платформой нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Актуальные темы обсуждают в рамках военного цикла "Борьба за Украину", который был инициирован Киевским форумом по безопасности с первых недель войны России против нашего государства.
Трансляция начнется в 20:00 по Киеву на страницах КБФ и на нашем сайте.