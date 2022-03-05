На Николаевщине сбиты четыре вертолета РФ

Сбитый российский вертолет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области украинские военные сбили вертолеты российских войск, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Три вертолета врага есть (в смысле на земле сбитые уже)", — написал он в своем Telegram-канале.

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Эту информацию подтвердили в ВМС ВС Украины, уточнив количество сбитых машин.

"Только что на Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом один из морпехов сбил сразу 3 единицы. Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!" — заявил командующий Военно-морскими силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее Ким сообщил, что на Николаевщине российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

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Ситуация в Украине 5 марта

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, куда и российский военный корабль.

Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

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Российские войска обстреляли областную детскую больницу в Лисичанске Луганской области.

У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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