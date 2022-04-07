На Прикарпатье женщина обманула 30 переселенцев с арендой жилья

Женщина обманула переселенцев с арендой жилья в Ивано-Франковской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковской области киберполиция разоблачила женщину, которая обманула более 30 вынужденных переселенцев. Теперь ей грозит серьезный срок.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Как стало известно, женщина в интернете размещала фейковые объявления о предоставлении в аренду жилья на Прикарпатье. Главным условием была предоплата на карту. Однако получив деньги, злоумышленница не выполняла взятые на себя обязанности.

На крючок аферистки попались более 30 вынужденных переселенцев, уехавших подальше от боевых действий. На псевдоаренде женщина заработала около 50 тысяч гривен.

Во время обыска в доме женщины правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

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Что грозит злоумышленнице?

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Также подозреваемая привлекла к "делу" своего сожителя. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения сообщнику.

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