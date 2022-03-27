На Ровенщине будут награждать за поимку жгущих траву

В Ровенской области пообещали денежное вознаграждение за поимку людей, который жгут сухую траву. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр города Сарны Ровенской области Руслан Серпенинов пообещал вознаграждение за задержанных, которые жгут сухую траву. Деньги он будет давать только тогда, когда увидит доказательство – видеофиксацию.

Об этом Серпенинов сообщил на своей странице в Facebook.

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Как рассказал городской голова, спасатели ГСЧС вынуждены тушить пожары, устраиваемые "несознательными гражданами".

"Кому-то отдых, кому-то воскресенье, кто-то на диване, а мы вынуждены силами ГСЧС тушить пожары, которые устраивают несознательные граждане. За каждого поджигателя, которого вы поймаете, и этот факт будет зафиксирован на видео, дам премию – 5 тысяч гривен. Уведомить можете правоохранительные органы. Можете звонить или писать лично мне, или в инспекцию по благоустройству, или в КП "Экосервис", – сказал Серпенинов.

Спасатели призвали украинцев не сжигать траву: почему сейчас это опасно

Война не мешает нашим гражданам заниматься их "любимым" весенним занятием – сжигать сухую траву. Государственная служба чрезвычайных ситуаций обратилась к украинцам не вести себя, как оккупанты – не уничтожать природу Украины.

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"Гибнут животные... Это не последняя причина, почему не стоит поджигать сухую траву и мусор. И для нас каждая жизнь важна (если это, конечно, не орки, которые пришли нас убивать). Все эти ежики, зайчики и птицы не заслуживают того, чтобы сгореть заживо из-за пожара (в отличие от орков). Поэтому посмотрите на них и услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину", – говорится в сообщении ГСЧС.