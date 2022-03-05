На Ровенщине разрешили включать свет по вечерам

На Ровенщине отменили светомаскировку в темное время суток / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области отменили светомаскировку. В комендантский час в области больше не будут выключать свет на улицах и квартирах, сообщает глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Военные отработали все маневры, поэтому целесообразности в светомаскировке нет, пояснил Коваль. По его словам, освещение на дорогах – это безопасность для гуманитарных грузов. Кроме того, освещенные улицы облегчают патрулирование улиц, охрану социально важных объектов и выявление подозрительных лиц.

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Напомним, во многих городах Украины в комендантский час выключается уличное освещение, а жителей просят отключать или приглушать свет в своих домах.

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

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Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк.

В Николаевской области ЗСУ сбили четыре российских вертолета.

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"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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