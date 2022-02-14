На случай вторжения РФ. Жителей Мариуполя учили, что делать, если начнется война (видео)

Как выжить в чрезвычайных условиях – учили в прифронтовом Мариуполе. Там устроили масштабное военное обучение и объясняли, какими навыками нужно овладеть в случае полномасштабной войны.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Около трех сотен мариупольцев пришли на обучение по выживанию в чрезвычайных ситуациях. Инструкторы с боевым опытом обучали их обращаться с оружием и оказывать первую домедицинскую помощь.

Как проходили обучение

Под открытым небом военные развернули своеобразный тир с мишенями. Учили мариупольцев, как правильно стрелять из автоматического оружия. Составлять и разбирать его и перезаряжать патроны.

С автоматом в руках – Татьяна Клименко. Говорит: сейчас такие учения очень нужны.

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"Чтобы знать, как защитить свою семью, себя. В случае нападения Российской Федерации. Важно, чтобы люди знали, как защититься. Хотя бы первые навыки стрельбы и медицины", – рассказала жительница Мариуполя.

На обучение мариупольцы приходили целыми семьями. Надеются – такие учения будут продолжаться и дальше.

"Конечно, это очень важно в нашем городе. И хорошо, что хоть кому-то небезразлично, и кто-то пытается нам донести эту информацию", – считает еще одна местная жительница Татьяна Калюнина.

Для чего нужны такие учения

Командир батальона военной подготовки личного состава отряда специального назначения Нацгвардии Украины Кирилл Беркаль объяснил, когда будут боевые действия, будет много оружия даже в быстрой доступности к людям.

"Они должны понимать, что сделать с этим оружием, чтобы не навредить себе, не навредить своей семье. Эта военная подготовка, это возрождение гражданской обороны", – пояснил Беркаль.

Военные объясняют – когда враг на границе – всем нужно знать, как выживать.

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"Риск полномасштабного наступления со стороны России сегодня достаточно велик. Раньше таких условий и обстановки напряженной не было. Она появилась буквально с конца 2020 года. Когда большие войска, большие силы и средства были стянуты вдоль наших границ", – пояснил Денис Прокопенко, командир отдельного отряда специального назначения Нацгвардии.

Обучение длилось 4 часа. Приняли участие в военной подготовке все желающие.

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