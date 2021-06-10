На "Украина 24" стартует новый проект "Велика п'ятниця": чего ждать зрителям

11 июня в 18:00 "Украина 24" представит программу "Велика п'ятниця", ведущими которой станут праймовые лица информационного канала.

"Наш зритель требователен и осведомлен. Чтобы удержать его внимание и быть всегда интересными, мы должны прилагать максимум усилий. Поэтому наша команда находится в постоянном поиске: экспериментируем с форматами, с подачей, со временем. И это дает свои результаты. Я не хочу раскрывать сейчас интригу "Великої п'ятниці", но могу сказать – это будет время, когда все звезды сойдутся вместе: лучшие ведущие, лучшие площадки, лучшее время для наших зрителей. Украине не хватает открытой дискуссии о нашем будущем. И еженедельное итоговое шоу "Велика п'ятниця" призвано это изменить", – отметил главный редактор НГУ Юрий Сугак.

Зрителей ожидают авторские интервью, необычный новостной формат и обсуждение резонансных тем недели. Каждую пятницу Василий Голованов, Наташа Влащенко и Тигран Мартиросян посменно будут начинать еженедельную дискуссию в 18:00.

Уже в 20:00 информационный эфир "Великої п'ятниці" продолжит Виолетта Логунова. Ведущая сделает обзор главных событий, а также пригласит героев недели в студию канала.

11 июня Евгений Киселев, Василий Голованов и Виолетта Логунова вместе начнут интервью с гостем третьей части проекта, который пройдет в формате meet the press с привлечением других журналистов.

Плотная концентрация разнообразных мнений и выводов – еженедельно в шоу "Велика п'ятниця" на канале "Украина 24".

Напомним, в мае телеканал "Украина" стал номером один. Он удерживает первенство в телевизионном пространстве страны по основным аудиториям как в городах с населением 50 тыс. +, так и по всей Украине.