На украинско-польской границе ажиотаж из-за вторжения РФ? Мы проверили слухи (видео)

На фоне максимального обострения ситуации с вероятностью российского нападения Польша заявила, что в случае необходимости для украинцев ее границы открыта. А пока поляки определяют объекты для возможного размещения наших людей.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Что происходит на украинско-польской границе?

Как стало известно, украинцы никуда не убегают и все их поездки запланированные. В пунктах пропуска нет ни одного ажиотажа и все работает в штатном режиме.

В пункте пропуска "Краковец" легковушек в очереди на выезд из Украины нет – стоят только грузовики (около сотни).

Почти такая же ситуация и в других пунктах пропуска во Львовской области. Выезжающие уверяют: планировали поездки заранее, и они никак не связаны с обострением ситуации на украинско-российской границе.

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Украинка, проживающая в Дании, вместе с детьми ехала во Львов в гости к родителям. Говорит, несмотря на тревожные новости, решила не откладывать путешествия.

"Мы не знаем, что и как может быть и заранее нагонять панику. А мы едем на каникулы, всегда со спокойствием. Ну есть волнение, но с верой в сердце хотим навестить родителей", – рассказала украинка, проживающая в Дании, Ольга Кныш.

В Сети есть немало сообщений украинцев, которые направлялись в Польшу, и жалуются, что тамошние пограничники вроде бы принялись значительно тщательнее проверять наших граждан из-за обострения ситуации. Но все, с кем здесь говорили журналисты "Сегодня", утверждают, что никаких изменений не заметили.

"Нормально, как обычно. Прошел контроль, поехал в Польшу и обратно возвращаюсь. В Польшу заезжал три часа назад", – говорит житель Львовской области Андрей.

Замедление в работе коллег отрицают и украинские пограничники. В их работе – тоже нет никаких изменений. А то, что есть небольшое скопление машин, такое происходит чуть ли не каждые выходные.

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"Существенных прибавок или выезда организованных групп представителей дипломатических консульств тоже не наблюдаем", – заявил начальник отделения инспекторов пограничной службы пункта пропуска Краковец Сергей Верельник.

Не слышали пограничники и о временных пунктах эвакуации на украинско-польской границе, которые вроде бы планирует обустроить посольство США, чтобы помогать выезжать своим гражданам. Такая информация активно распространяется в СМИ, но, по крайней мере, во Львовской области возле КПП никто ничего не обустраивает. А вот иностранные дипломаты из-за возможной агрессии действительно – переезжают во Львов. По крайней мере, так поступили посольства – США, Австралии, Канады, Германии, Нидерландов.

Журналисты "Сегодня" видели немало машин дипломатов у гостиниц и флаг Канады на здании в центре города. Пока официальной информации о том, где будут размещаться посольства – нет.

В Украине полиция перешла на усиленный режим

C 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины перевели на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Что изменилось?

Увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах

Развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране

Взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления

"Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – подчеркнул Клименко.

Угроза вторжения России

Россия разместила вблизи границ Украины примерно 109-тысячную армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Напомним, CNN сообщило, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

Чиновники администрации президента США сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы".

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