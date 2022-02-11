На Украину надвигается непогода: где ее ждать

В стране обещают мокрый снег и сильный ветер / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 12 февраля, будет солнечная, но холодная. Все из-за антициклона, который подойдет к стране. Мокрый снег пройдет только в большинстве областей, а сухо будет только в южной части.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В субботу ветер будет северо-западным и порывистым, а также стоит ожидать штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в ближайшую ночь и утром прогнозируют мокрый снег. Ночью в городе будет небольшой мороз, а днем температура воздуха поднимется до +3 градусов. Также стоит ожидать сильный ветер.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля. Фото: Натальи Диденко

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Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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