На въезде в Украину в очередях застряли сотни авто – что известно

На украинской границе большие очереди из машин / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе с Польшей образовались огромные очереди из авто, они ожидают въезда в Украину. Больше всего авто ожидают въезда в "Краковке"— там собралось 270 машин.

Об этом "Суспильному" сообщили в пресс-службе седьмого пограничного отряда.

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Более 100 авто ждет въезда в пункте пропуска "Шегини".

"По состоянию на 12 часов на "Краковке" ожидают въезд 130 легковых авто, 140 грузовиков и 3 автобуса. В "Шегинях" ожидают въезд 120 легковых авто и 5 автобусов. Еще 30 автомобилей ожидают въезд на пункте пропуска "Грушев", – сообщили пограничники.

Правила въезда в Украину во время пандемии

По данным МИД, украинцы и иностранцы могут беспрепятственно пересекать границу Украины при наличии сертификата о полном курсе вакцинации. Для этого подойдут только вакцины, включенные в перечень разрешенных ВОЗ. Если сертификата нет, подойдут и справки о первой дозе прививки.

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В ином случае приезжим в страну придется установить и активировать приложение "Вдома" и пройти 10-дневную самоизоляцию.