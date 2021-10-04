На Волыни пьяная компания избила ветерана АТО (видео)

На Волыни избили ветерана АТО. Фото: коллаж "Сегодня".

В Торчине Луцкого района Волынской области компания нетрезвых мужчин набросилась на ветерана АТО. Происшествие случилось возле общественной остановки.

Соответствующие кадры с места опубликовала очевидица Иванна Улитовская в Facebook-группе "Торчин SOS".

Детали происшествия

По словам женщины, мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону. В этот момент компания неизвестных людей подошла к нему и начала "приставать". Очевидица отметила, что все они были в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина попросил компанию отойти от него, но в ответ на него набросились, и в результате он получил телесные повреждения. Очевидица Иванна сообщила, что на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

"Полиция приехала и пообещала, конечно, разобраться в этой ситуации, но возмущение просто не имеет границ... Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа или сын, или дочь... С мужчиной за этот короткий и ужасный период не успели познакомиться, но это мужественный человек, который выстоял. Не знаю чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу чтобы вы все знали наших местных "героев" в лицо", – написала женщина.

На ветерана АТО напали возле остановки. Фото: Facebook/Иванна Улитовская.

Нетрезвая компания мужчин напала на ветерана АТО. Фото: Facebook/Иванна Улитовская.

Что говорят очевидцы

В комментариях под публикацией пишут, что на бойца АТО напала компания ромов. Очевидцы утверждают, что военнослужащий не писал на них заявление, так как "очень хотел домой", поэтому он уехал на маршрутке.

Осторожно! В ролике присутствуют сцены насилия и жестокости

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