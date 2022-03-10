На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы – СБУ

Российские пленные начинают проливать свет на планы Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам, рассказал о том, как Россия вербует граждан для отправки на войну с Украиной. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба СБУ.

На видео СБУ оккупант признается, что за 2 тысячи долларов пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.

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Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Пленный рассказал, что осознал то, что никто не собирался рассчитываться с добровольными смертниками из охранного агентства.

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15-й день войны в Украине