На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы – СБУ

Российские пленные начинают проливать свет на планы Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня
Частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам, рассказал о том, как Россия вербует граждан для отправки на войну с Украиной. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба СБУ.
На видео СБУ оккупант признается, что за 2 тысячи долларов пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.
Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.
Пленный рассказал, что осознал то, что никто не собирался рассчитываться с добровольными смертниками из охранного агентства.
15-й день войны в Украине
- Под Броварами ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.
- Кроме того, с начала войны из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев. Преимущественно – мужчины, это где-то 80%.
- Утром был обстрелян Северодонецк.
- По состоянию на 10 марта орки потеряли уже 12 000 личного состава.
- Украинские города продолжают обороняться от российских захватчиков. Самая трудная ситуация остается в Харьковской, Сумской областях, а также на юге страны.