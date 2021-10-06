На время расследования. Глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия

Глава "Укрэксимбанка" в отставку не собирается / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия пока идет расследование нападения на съемочную группу "Схем".
Об этом пишет пресс-служба.
"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение по отношению к журналистам не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", – написал Мецгер.
Он добавил, чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации Банка и отвлечь негатив по отношению к его коллективу, он написал заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Нацполицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebookнаписал, что полиция привлекла к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, где зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов "Радио Свобода".
Министр напомнил, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато 4 октября.
"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. От себя добавлю, что такое поведение по отношению к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", – добавил Монастырский.
Нападение на журналистов
Ранее Радио "Свобода" сообщило, что в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из их вопросов.
сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.
по информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.
полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Напомним, что Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года.
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