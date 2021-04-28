Следствие считает, что Минобороны купило более 1100 автомобилей по завышенной цене

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят новые обыски на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и подразделениях ПАО "Богдан Моторс".

Об этом со ссылкой на источник в ГБР сообщает LIGA.net.

Как пишет издание, следственные действия проводят в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

Как отмечают в ГБР, закупки осуществлялись в 2015-19 годах. Речь идет о поставках более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 авто повышенной проходимости "Богдан 63172" (МАЗ), проведении ремонтных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупке катеров "Гюрза-М", "Кентавр".

На вооружение ВМС Украины поступят десантные катера "Кентавр" / Фото: Минобороны Украины Реклама

Следствие изучает обстоятельства злоупотребления властью должностными лицами Минобороны. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Сайт "Сегодня" сообщал, в июле 2019 НАБУ проводило обыски в помещениях "Богдан Моторс" по хищениям в оборонке.

Напомним, в октябре 2019 НАБУ сообщило о подозрении экс-замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому (Свинарчуку), которому инкриминировали злоупотребление служебным положением. Следствие считает, что бывший чиновник включил в госзаказ закупку грузовиков МАЗ 6317 ("Богдан 6317") по завышенным ценам у "Автосборочного завода №2", входящего в состав "Богдан Моторс". В результате таких действий государству нанесли ущерб на 10,62 млн грн.

А в октябре-2020 в "Укроборонпроме" заявили, что не закупали бронетранспортеры у "компании Гладковского", а только выполнили контрактные обязательства перед Минобороны и требования законодательства о закупках.