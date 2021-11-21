Начали склеивать внутренние органы: под Одессой школьник попал в больницу из-за опасной игрушки

Под Одессой в больницу попал мальчик, который проглотил четыре магнита. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черноморске Одесской области школьник проглотил магниты. Они застряли в желудке ребенка и начали склеивать внутренние органы.
Об этом сообщили в Facebook Черноморской общеобразовательной школы I-III ступеней № 2.
Четвероклассник проглотил одновременно четыре магнита. Для того, чтобы вытащить инородные предметы из желудка мальчика, необходимо сделать дорогостоящую операцию с последующей реабилитацией.
"В нашей школе, в четвертом классе, произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы. Операция и реабилитация сложные и дорогостоящие. Сейчас очень нужна материальная помощь родителям!" – сообщили на странице школы.
Магниты в животе у ребенка. Фото: Facebook-страница школы № 2 в Черноморске
Опасный челлендж?
Недавно блогеры в TikTok запустили соревнования: они клали один магнитик под язык, второй на язык – как носят пирсинг.
Под впечатлением вирусных видео дети начали играть с магнитами. Известно не об одном случае, когда эти магниты глотали.
Так, шестилетняя девочка проглотила 23 магнитных шарика. Они вызвали рвоту в течение двух суток и боли в животе. Девочку отвезли к педиатру, потом – в больницу, где врачи решили, что у нее аппендицит. Однако приступив к операции по удалению аппендикса, хирурги обнаружили у девочки в кишечнике длинную цепочку из магнитов. После операции у ребенка остался 10-сантиметровый шрам на животе.
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