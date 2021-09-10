Нацполиция займется "антимасочниками", а Лукашенко сдал Путину Беларусь – главные новости за ночь

Полиция будет искать безмасочников, а Лукашенко таки сдался Путину / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

США беспокоятся о "Нафтогазе"

Соединенные Штаты обеспокоены решением независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" уйти в отставку и призывают положительно урегулировать этот вопрос.

Госдеп прокомментировал кризис в "Нафтогазе" / Фото: Коллаж: Сегодня

Лукашенко сдал Беларусь

Россия договорилась с Беларусью про унификацию законов по экономике и деятельности хозяйствующих субъектов, про построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Таковы результаты визита непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву.

Рейды против "антимасочников"

Национальная полиция будет проводить показательные рейды для контроля соблюдения ношения масок в общественных местах, особенно это касается объектов критической инфраструктуры. Об этом рассказали в Минздраве.

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Нацполиция будет проверять ношение масок / Фото: Коллаж: Сегодня

Тищенко могут выгнать из фракции

Партия "Слуга народа" может рассмотреть исключение нардепа Николая Тищенко из провластной фракции. Такое наказание одиозный нардеп может получить за драку на парламентской трибуне, которую он устроил 9 сентября с коллегой Гео Леросом.

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