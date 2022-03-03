Над Ирпенем сбили вражеский самолет

Сбит очередной российский истребитель. Фото из Википедии

Над Ирпенем, который на днях бомбили оккупационные войска, был сбит вражеский истребитель. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!" – сообщил радостную новость главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.