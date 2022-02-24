Над Межигорьем под Киевом сбит российский вертолет

Вертолет Ка-52 / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сбили над Межигорьем под Киевом российский военный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Такие вертолеты несколько дней назад были замечены на территории Беларуси неподалеку от украинской границы.

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