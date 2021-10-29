"Надеюсь, есть натуралы": сын Радуцкого потроллил антивакцинаторов пикантными фото

Сын Радуцкого потроллил антивакцинаторов. Фото: коллаж "Сегодня"
Сын главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого – Максим – подколол антивакцинаторов горячей фотосессией девушек.
Соответствующий пост Максим Радуцкий опубликовал на странице в Facebook.
"Есть надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов"
Как написал Радуцкий, примерно за полгода до появления первой вакцины была придумана спасительная стратегия.
"О волшебном уколе в попу, который всех спасет. Единственное, в чем промахнулись, так это то, что укол в попу. Так вот, есть надежда, что среди антиваксов есть хотя бы небольшой процент натуралов. Поэтому наслаждайтесь", – написал Радуцкий.
Кроме того, он разместил несколько снимков, на которых модели позировали в откровенных нарядах: купальниках, медицинских халатах и масках. В кадре они якобы делали друг другу уколы.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).
Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19?
Украинцам, которые переболели COVID-19, тоже нужно делать прививку от коронавируса. Медики советуют вакцинироваться спустя три месяца после выздоровления, однако можно и раньше.
При этом прививку нельзя делать раньше, чем через 28 дней с момента начала болезни.
"Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2", – говорится на сайте.
В Минздраве добавили, что если человек заболел ковидом после того, как получил первую дозу вакцины, вторую прививку могут отсрочить.
"Вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки – до 3 месяцев", - добавили власти.
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19?
Минздрав составил список случаев, при которых вакцинация от коронавируса может быть опасна. Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок).
Однако такие решение принимает только врач, исходя из диагноза пациента и списка Минздрава. Справки о противопоказаниях прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, всего 1% населения нельзя делать прививку.
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