"Надеюсь, есть натуралы": сын Радуцкого потроллил антивакцинаторов пикантными фото

Сын Радуцкого потроллил антивакцинаторов. Фото: коллаж "Сегодня"

Сын главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого – Максим – подколол антивакцинаторов горячей фотосессией девушек.

Соответствующий пост Максим Радуцкий опубликовал на странице в Facebook.

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"Есть надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов"

Как написал Радуцкий, примерно за полгода до появления первой вакцины была придумана спасительная стратегия.

"О волшебном уколе в попу, который всех спасет. Единственное, в чем промахнулись, так это то, что укол в попу. Так вот, есть надежда, что среди антиваксов есть хотя бы небольшой процент натуралов. Поэтому наслаждайтесь", – написал Радуцкий.

Кроме того, он разместил несколько снимков, на которых модели позировали в откровенных нарядах: купальниках, медицинских халатах и масках. В кадре они якобы делали друг другу уколы.

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19?

Украинцам, которые переболели COVID-19, тоже нужно делать прививку от коронавируса. Медики советуют вакцинироваться спустя три месяца после выздоровления, однако можно и раньше.

При этом прививку нельзя делать раньше, чем через 28 дней с момента начала болезни.