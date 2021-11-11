Наказания не избежать. В деле о смертельном ДТП с мажором в Харькове появились новые свидетели

В Харькове продолжается расследование страшной ДТП, которую устроил подросток. / Фото: Коллаж: Сегодня
В деле о смертельном ДТП с мажором в Харькове Николаем Харьковским появились новые свидетели. Адвокаты нашли еще 5 очевидцев страшной аварии.
Об этом рассказал в своем Facebook адвокат Маси Найем.
Уже допросили девять свидетелей.
"Наши адвокаты путем направления своих запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия и передали следователю для организации допросов", – сообщил Найем.
Как продвигается расследование
По состоянию на 11 ноября по делу назначено уже 13 экспертиз. Ряд других экспертиз еще запланированы, и согласно методике расследования, могут быть проведены только после получения результатов других следственных действий.
В ближайшее время планируется проведение досмотра автомобилей экспертами, что в дальнейшем позволит провести автотехническую экспертизу. Которая, в свою очередь, является основанием для установления обстоятельств происшествия по делам о ДТП.
У мажора не могут отобрать анализы
"Из-за громких дел обществу быстрее становятся известны проблемы расследований. Поэтому сегодня вечером дадим материал нашего адвоката Артема Облетова по вопросу процедуры и законности принудительного отобрания образцов у подозреваемого", – сообщил Найем.
Как известно, у виновника ДТП должны были принудительно взять кровь для экспертизы. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.
Харьковский отказался сдавать анализ крови. Тогда полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП.
Суд удовлетворил эту просьбу. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.
По закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей. Но мать Николая пока боится возвращаться в Украину.
Недавнее смертельное ДТП в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- В Киевской области произошло страшное ДТП с участием четырех автомобилей.
- В Харькове девушка на Infiniti сбила насмерть пешехода.