Наказания не избежать. В деле о смертельном ДТП с мажором в Харькове появились новые свидетели

В Харькове продолжается расследование страшной ДТП, которую устроил подросток. / Фото: Коллаж: Сегодня

В деле о смертельном ДТП с мажором в Харькове Николаем Харьковским появились новые свидетели. Адвокаты нашли еще 5 очевидцев страшной аварии.

Об этом рассказал в своем Facebook адвокат Маси Найем.

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Уже допросили девять свидетелей.

"Наши адвокаты путем направления своих запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия и передали следователю для организации допросов", – сообщил Найем.

Как продвигается расследование

По состоянию на 11 ноября по делу назначено уже 13 экспертиз. Ряд других экспертиз еще запланированы, и согласно методике расследования, могут быть проведены только после получения результатов других следственных действий.

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В ближайшее время планируется проведение досмотра автомобилей экспертами, что в дальнейшем позволит провести автотехническую экспертизу. Которая, в свою очередь, является основанием для установления обстоятельств происшествия по делам о ДТП.

У мажора не могут отобрать анализы

"Из-за громких дел обществу быстрее становятся известны проблемы расследований. Поэтому сегодня вечером дадим материал нашего адвоката Артема Облетова по вопросу процедуры и законности принудительного отобрания образцов у подозреваемого", – сообщил Найем.

Как известно, у виновника ДТП должны были принудительно взять кровь для экспертизы. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.

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Харьковский отказался сдавать анализ крови. Тогда полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП.

Суд удовлетворил эту просьбу. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.

По закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей. Но мать Николая пока боится возвращаться в Украину.

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