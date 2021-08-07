Накажут за насилие над животными: Зеленский подписал закон

Теперь живодеров можно будет привлечь к уголовной ответственности

Подписанный президентом закон №2351 приструнит не только садистов, но также попрошаек и уличных фотографов. Коллаж "Сегодня"

В Украине наконец-то произошел прорыв в области законодательства по защите животных от жестокости и охране дикой природы. 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2351 о введении в Украине стандартов ЕС по гуманному отношению к животным.

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады. Уточняется, что закон вернули в парламент с подписью главы государства.

Среди прочего, документ предусматривает внедрение ряда директив Европейского Союза по защите животных от жестокого обращения, связанных с Европейской конвенцией о защите домашних животных (Украина ратифицировала конвенцию еще в 2013 году).

Закон вносит 80 изменений и добавлений по защите животных от жестокого обращения и по охране дикой природы в 10 действующих законов Украины.

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Теперь официально вводится запрет на убийство или жестокое обращение с домашними и бездомными животными. Также предусматривается наказание за негуманную дрессировку и пропаганду жестокого обращения с животными.

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Кроме того, запрещено использовать животных в рекламе развлечений и общепита, для фотосессий (за исключением зоопарков, дельфинариев и цирков), содержать хищных или редких животных дома. Наконец, закон предусматривает введение ответственности за контрабанду редких видов животных и многое другое.

Что еще запретили

Эвтаназию беспризорных животных.

Изготавливать фуа-гра.

Попрошайничество с использованием животных.

Организовывать нападение одного животного на другого при тестировании. Таким образом уничтожена еще одна уловка для проведения собачьих боев.

Дарить домашних животных в качестве наград, премий, призов.

Оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при температуре от -5 и выше +25 градусов Цельсия.

Замуровывать животных в подвальных помещениях.

Согласно документу, за жестокое обращение с животными с 14 лет человека можно привлечь к административной, а с 16 лет – к уголовной ответственности. Пострадавшее животное конфискуют, а его владельца лишат прав на содержание животных на пять лет.

Наравне с Национальной полицией закон предоставил возможность составлять протоколы по ст. 89 (жестокое обращение с животными) Административного кодекса Украины общественным экологическим инспекторам. Органы местного самоуправления также получили право принимать решения по защите животных от жестокого обращения.

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