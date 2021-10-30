Нападение в больнице. Пациент заявляет, что его избили пьяные медики (видео)

Нападающим на Максима Бондаренко может грозить штраф. Коллаж "Сегодня".

Распивали спиртное на дежурстве – и чуть не сломали пациенту нос. Скандал в столичной клинике. Пациент утверждает, что его избили медики, которых он попросил не так шумно пить среди ночи. Как такое возможно – разбирался сайт "Сегодня".

Подробности инцидента

Максим Бондаренко показывает журналистам множество повреждений. Синяк под глазом, избитый нос и посиневшее от гематомы ухо.

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"Вот в эту сторону это был первый удар, показывая на нос, а второй пошел сзади и мне пришлось лечь на пол, чтобы не получать больше", – рассказывает мужчина.

Эти травмы говорит, получил, когда в половине второго ночи вышел из палаты, чтобы попросить врачей – прекратить громкое празднование в ординаторской.

"Реакция на это была следующая – меня хватают за руку, затаскивают внутрь и начинают бить. Били руками, я вынужден был лечь на пол, чтобы не пострадать больше. Да, я не оказывал никакого сопротивления, ничего. Ну единственное – вынужден был одного из них схватить за ноги, чтобы не получить ногой в голову", – продолжает рассказ Бондаренко.

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Кто-то избивал, а кто-то и защищал, именно поэтому ему удалось скрыться. Забег в палату позвонил полиции и жене. Когда приехали правоохранители, то и следа от вероятной вечеринки – не осталось.

"Мы пришли. Уже все чисто, убрано. Окно в ординаторской стоит настежь открыто для проветривания. Вот и там находился заведующий отделением. Он сказал, что ничего не знает, ничего не было. Мы попросили оказать медицинскую помощь мужу. Он говорит, что не видит повода для оказания медицинской помощи", – рассказала Оксана Николаевна, жена пострадавшего.



В челюстно-лицевом отделении дежурил врач, который в шоке, но отнесся с пониманием. И написал все в историю болезни. Супруги написали заявление не только в полицию, но и в руководство самой больницы. В медучреждении – говорят – выясняют. Пока по телефону, но опросили шестерых врачей, дежуривших в тот день в больнице. То, что в ординаторской пьянствовали – отрицают.

"Нет, никакой вечеринки не было. Как вы это представляете, у нас в больнице. Какая вечеринка может быть? Ищут, кто и почему избил пациента в больнице", – сказала Виктория Левченко, заместитель директора по кадровым вопросам Киевской городской клинической больницы №12.



По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 статьи 125 – это легкие телесные повреждения. Сейчас планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, но поскольку пациент перебывает в больнице, то эта процедура будет позже.

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Нападающим на Максима Бондаренко может грозить штраф, общественные или исправительные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Запорожье женщина с ножом совершила три дерзких ограбления – ее жертвами стали учреждение по выдаче микрокредитов, магазин и квартира.

Также мы сообщали о том, как на киевской Чоколовке был задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми. В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревку.

А в столице – Киеве полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на прохожего. Злоумышленник, угрожая ножом, отнял у мужчины сумку и попытался сбежать, однако его быстро оперативно задержать сотрудникам полка полиции особого назначения.