Напал на следователя. Полиция задержала экс-нардепа Балашова (фото)

В Киеве после допроса в Печерском райуправлении полиции задержали бывшего народного депутата, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова. По предварительным данным, он подрался со следователем.

Об этом сообщает издание NW.

Балашов якобы напал на следователя во время допроса / facebook.com/balashov.gennadiy

Известно, что в понедельник, 16 августа, в 16:00 Балашов прибыл в райуправление на допрос по одному из пяти открытых против него дел, а через два часа его задержали.

По данным издания, во время допроса экс-нардеп напал на следователя. К зданию РОВД даже якобы приезжала скорая помощь.

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Геннадий Балашов пришел с адвокатом на допрос в полицию / facebook.com/balashov.gennadiy

Адвокат Балашова Игорь Черезов рассказал, что его подзащитного задержали в порядке 208-й статьи УПК.

В то же время пока неясно, задержан бизнесмен в рамках уголовного производства или за нападение. Известно только, что ближайшую ночь он проведет в следственном изоляторе.

Напомним, на прошлой неделе народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

Мы также писали, что на заседании Конотопского горсовета мэр города Артем Семенихин облил водой народного депутат от "Слуги народа" Александра Качуру, причем из бутылки, которую принес нардеп. Конфликт едва не закончился дракой.