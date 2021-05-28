Напряжение на границе и давление на власть – почему Славянск снова под контролем военных

Михаил Подоляк объяснил "Сегодня", почему президент передал город в управление Военно-гражданской администрации

Владимир Зеленский подписал указ о создании в городе Славянск Донецкой области Военно-гражданской администрации (ВГА). Выполнение указа возложено на руководителя Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павла Кириленко и командующего Объединенными силами Сергея Наева. Сайт "Сегодня" узнал, почему глава государства принял такое решение.

Всему виной конфликт в местной власти

Основной причиной стал затянувшийся конфликт между мэром Славянска и депутатским большинством местного горсовета. В частности, депутатами из фракций "Оппозиционной платформы – За жизнь" (14 депутатов, ОПЗЖ), "Партии мира и развития" (5, ПаМиР) и "Нашего края" (3, НК). Об этом заявил глава Донецкой ОГА Кириленко.

В свою очередь, советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил "Сегодня":

"В причинах критической ситуации с работой структур местной власти в Славянске еще предстоит разобраться. А президенту было необходимо срочно обеспечить нормальную работу всех структур власти в городе. Не может восприниматься как норма, что в городе месяцами не принимается бюджет. А мэр города вынужден обращаться к центральной власти за помощью и защитой от абсолютно деструктивного давления на городскую власть".

Жителям других городов Донбасса беспокоиться не стоит

Второй причиной, побудившей президента подписать указ, видимо, является эскалация военного конфликта с Россией. А так же опасность увеличения сепаратистских настроений в городе и диверсионно-подрывной деятельности со стороны противника.

"Славянск – находится неподалеку от линии соприкосновения. Пророссийские настроения там все еще достаточно сильны", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

В 2014 году Славянск был первым городом, который захватили российские диверсионные группы. Спустя три месяца 5 июля 2014 года город был освобожден.



Ранее в интервью "Сегодня", говоря о скоплении российских войск на украинских границах, экс-глава СНБО Степан Гавриш подчеркнул: "Украине стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему". Проще говоря, необходимо стремиться решить вопрос с Россией дипломатическим путем. Но, быть готовыми к войне.

"Необходимо ввести военное положение на прифронтовых территориях для защиты от шпионов и диверсантов. Тем более там уже давно работают военно-гражданские администрации", – сказал Гавриш.

Видимо, понимает необходимость "перестраховаться" и власть. Вводить военное положение в подконтрольных Украине городах и селах Донбасса она не готова. Но, меры предосторожности все-таки принимает.

Впрочем, в комментарии "Сегодня" Михаил Подоляк поспешил успокоить жителей других регионов Донбасса:

"Вряд ли нужно прямо сейчас говорить об аналогичных решениях для других населённых пунктов или районов Донбасса. Если интересы и права граждан обеспечиваются без таких решений, то, соответственно, нет и потребности в таких решениях".

Ранее, как сообщает "Сегодня", президент Зеленский встретился с Остапом Ступкой и Ольгой Сумской. Глава государства выступил с идеей объединить государственные киностудии в единый комплекс.

Также президент Зеленский написал в Twitter о седьмой годовщине боев за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня. "Мы ежедневно боремся за наших людей, территории и мир. Это сложно, но нужно. Украине, Европе, миру", – написал глава государства.