Наравне с лучшими. Сборную Украины благодарят за игру на Евро-2020

Зеленский, Шмыгаль и другие политики отреагировали на проигрыш сборной на Евро-2020

Сборная Украины проиграла Англии, но все равно осталась в победителях для своей страны – об этом пишут в соцсетях политики после четвертьфинала Евро-2020.

"Ребята, вы доказали, что умеете бороться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше – только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!", – пишет в твиттере президент Зеленский.

Не сомневается в будущих победах и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших. Спасибо нашим ребятам за то, что подарили Украине этот футбольный праздник. Самые крупные победы у нас еще впереди", – отмечает Шмыгаль.

Пожелания будущих побед и радость за уровень игры сборной выразили: