Наша армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. Фото: пресс-служба / Фото: Офис Президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить временно оккупированный Донецк и Луганск, если получит такую ​​команду.

Об этом он сказала в эфире одного из телеканалов.

"Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, то ни одна страна мира не смогла выполнить то, что наши армейцы (спецоперацию по эвакуации граждан – ред.). Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?", – сказал Данилов.

Данилов заверил, что украинская армия отвечает на обстрелы российских наемников. Он отметил, что ответы таковы, что противник просит "тишины" после этого.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины.