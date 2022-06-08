Нашли оккупанта в обнимку с бойлером. Защитник рассказал о жестоких боях под Киевом (видео)

Украинский защитник подтвердил мародерство российской армии. Фото: коллаж "Сегодня"
В начале вторжения РФ ожесточенная борьба за столицу развернулась в небольшом поселке Мощун Бучанского района Киевской области. Там украинские защитники наносили постоянные удары по врагу. В это время российская армия пыталась уничтожить наших военных с пулеметов и автоматов.
Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.
"Безумное сопротивление врагу, ожесточенные бои и крепкая поддержка побратимов из разных подразделений. Такими оператор ССО Украины запомнил события, развернувшиеся в конце февраля – начале марта неподалеку от Киева. В начале вторжения ожесточенная борьба за столицу развернулась в небольшом поселке Мощун. Там операторы ССО наносили постоянные удары по врагу", – рассказали в командовании.
По словам оператора ССО, ситуация менялась и нужно было действовать уже и сейчас. Наши защитники имели контакт с группой СПП и в результате ее уничтожили. Кроме того, понтонную переправу уничтожали несколько раз с помощью артиллерии.
"Нас посыпали с пулеметов и автоматов… Однажды мы нашли российского солдата, который лежал в обнимку с бойлером", – говорит оператор ССО.
Военные преступления российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. В Буче оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны на улицах города. На многих были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- Выяснилось, что в Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Анатолия Федорука, среди убитых были подростки.
- Военные РФ в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и Росгвардии, которые совершили военные преступления в Киевской области – в Буче, Гостомеле и Ирпене. Он отметил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами начались за две недели до их отступления от захваченных населенных пунктов.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.
Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты нанесли огромный ущерб Буче. Так, прямые и косвенные потери в городе составляют 449 миллионов долларов. Это и те, которые задокументированы 10 мая в рамках проекта "Россия заплатит". Такую сумму назвали специалисты Минэкономики и KSE.