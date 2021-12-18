Настоящая зима! Украину накроют метели и штормовой ветер (карта)

Усложнение погоды прогнозируют во всех областях. / Фото: Коллаж: Сегодня
Завтра, 19 декабря, в Украине значительно усложнятся погодные условия. Ненастье накроет все области, кроме полуострова Крым.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах прогнозируют сильный ветер, метели и гололедицы.
Как и где усложнится погода
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Только в Закарпатской области будет спокойно.
Метели ожидаются в северо-восточных областях:
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской.
Гололедица будет на большинстве дорог страны. Безопасно возможно только в южных регионах.
Прогноз по Киеву
В Киеве и области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
Объявленная I степень опасности (желтая). Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.
Прогноз на 19 декабря. Карта: Укргидрометцентр
Советы водителям во время гололеда:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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