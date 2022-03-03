Наступление российских войск на Харьков замедлилось – Арестович

Враг начал отступать от Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня
Россияне пытаются окружить Харьков, однако несут большие потери. Об этом на брифинге заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
"Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но понесет катастрофические потери в технике и личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки", – сказал он.
Российские оккупанты В Харькове прибегли к авиаударам, потому что не в состоянии сойтись в боях с украинскими военными.
Оккупанты уничтожают Харьков
2 марта Россия продолжила бомбить Харьков – удары начались рано утром и не прекращались целый день. Только за день были обстреляны:
- танковое училище;
- управление Нацполиции;
- телевышка;
- горсовет;
- школа;
- места скопления беженцев;
- исторический центр;
Список объектов не полный. На бомбардировку Харькова враг бросает "Грады", "Смерчи", "Калибры" и запрещенные бомбы.
Кроме того, в результате обстрелов повреждения получил Свято-Успенский собор, расположенный в центре города.
Заместитель мэра Изюма Харьковской области Владимир Мацокин сообщил об очередной атаке врага. В результате обстрелов есть погибшие.
"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.
По станции Харьков
- №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11.
- №138 ХМЕЛЬНИЦК — ЛИМАН 08:20.
- №046 КРАМАТОРСК — УЖГОРОД 12:36.
- №725 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС 07:41.
- №723 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС. 15:00.
- №114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14:39.
- №015 ХАРЬКОВ-ПАСС. — РАХОВ 15:09.
- №795 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ДНЕПР-ГЛ. 19:27.
- №021 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ТРУСКАВЕЦ 20:15.
- №138 ЛИМАН – ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:26.
- №007 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ОДЕССА ГЛ. 21:43.
- №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22:40.