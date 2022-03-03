Наступление российских войск на Харьков замедлилось – Арестович

Враг начал отступать от Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне пытаются окружить Харьков, однако несут большие потери. Об этом на брифинге заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но понесет катастрофические потери в технике и личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки", – сказал он.

Российские оккупанты В Харькове прибегли к авиаударам, потому что не в состоянии сойтись в боях с украинскими военными.

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Оккупанты уничтожают Харьков

2 марта Россия продолжила бомбить Харьков – удары начались рано утром и не прекращались целый день. Только за день были обстреляны:

Список объектов не полный. На бомбардировку Харькова враг бросает "Грады", "Смерчи", "Калибры" и запрещенные бомбы.

Кроме того, в результате обстрелов повреждения получил Свято-Успенский собор, расположенный в центре города.

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Заместитель мэра Изюма Харьковской области Владимир Мацокин сообщил об очередной атаке врага. В результате обстрелов есть погибшие.

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.

По станции Харьков