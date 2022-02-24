НАТО не будет воевать с Россией за Украину

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НАТО поддерживает Украину, находится в близкой координации с Европейским Союзом, а также с партнерами, чтобы ввести жесткие санкции против Российской Федерации.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

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НАТО поможет Украине?

"Союзники НАТО также долгое время оказывали практическую поддержку, чтобы усилить Вооруженные силы Украины", – сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: The Wall Street Journal

При этом на вопрос, планирует ли НАТО отправлять войска на территорию Украины, Столтенберг ответил, "что НАТО будет защищать всех своих союзников в случае нападения".

Когда его повторно спросили о том же, он заявил, что НАТО "пыталось помешать конфликту", предупреждая о планах Москвы и угрожая санкциями.

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"Россия закрыла дверь для дипломатического решения", – сказал он.

По его словам, у НАТО нет войск на территории Украины и "не планирует туда их направлять".

НАТО разворачивает войска

НАТО заявила о развертывании дополнительных оборонительных сил на восточном направлении.

В заявлении говорится, что будет "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".

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Напомним, генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО призывало Россию к дипломатии, однако они отказались от этого и избрали путь военного конфликта.

Что известно?