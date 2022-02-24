НАТО разворачивает войска

Ситуация накаляется / Фото: Коллаж: Сегодня
НАТО заявила о развёртывании дополнительных оборонительных сил на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в заявлении Альянса.
"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — говорится в документе.
В заявлении говорится, что "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".
Рада ввела чрезвычайное положение в Украине
Верховная Рада 23 февраля приняла проект постановления о введении по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайного положения. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов.
Время действия – с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.
На территориях действия чрезвычайного положения устанавливаются, в частности, такие меры:
- установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости);
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
- усиление охраны гражданского правопорядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на которые устанавливается судом;