НАТО: Соглашения с Россией больше не работают, Украине предоставим системы ПВО

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НАТО готово предоставить Украине системы противовоздушной обороны и большое количество вооружений.

Об этом сообщил в Facebook советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, ссылаясь на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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"Столтенберг в прямом эфире заявил следующее: "Соглашения НАТО с Россией больше не работают. Мы развертываем дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений", – процитировал Арестович его слова.

Советник главы ОПУ также рассказал, какую военную помощь передаст Украине Польша:

"60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов). Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории: 152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт; 23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 шт.; 23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5 000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.); Кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт. Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам. Готовы передать 5,56x45 мм автоматов Grot – 10 тыс. шт".

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