Найем получил должность замминистра инфраструктуры и ответил хейтерам

Найем публично рассказал о приоритетах своей команды / Фото: коллаж "Сегодня"

Новоназначенный замминистра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что отныне будет писать сообщения на украинском языке – считает, что это будет правильным. Также он рассказал, как будет строить свою работу на новой должности и ответил тем, кто недоволен его назначением.

Об этом он написал в Facebook.

Найем написал, что в зоне его ответственности в должности – структурные подразделения министерства, отвечающие за автомобильные перевозки, Государственная служба безопасности на транспорте и государственные предприятия, которые обслуживают эти сферы.

"Не секрет, что это одно из самых сложных, токсичных и коррупционных направлений в министерстве. На сегодняшний день мои директораты и управления утопают в бюрократии, людей не хватает, желающих прийти на госслужбу практически нет, в инспекции бурлит взяточничество, руководители территориальных управлений, которые протеже политиков, овладели схемами поборов, на маршрутах процветают нелегальные перевозки, а разрешения на международные перевозки перепродаются и воруются прямо из состава", – обратил внимание чиновник.

Он публично пообещал слышать всех участников рынка и рассказал о приоритетах своей команды. Она будет работать над максимальной цифровизацией, выдачей и учетом лицензий и разрешений, прозрачностью проведения конкурсов на маршруты и ЕКМТ, открытием данных всех субъектов ОТК, либерализацией пассажирских перевозок и публикацией всех конкурсных заявок, реорганизацией Госслужбы безопасности на транспорте и усилением контроля за нелегальными перевозками.

В этом же посте Найем ответил хейтерам, которые говорят, что он журналист, а не политик и опыта работы в сфере госуправления в него никакого нет. Он обратил внимание на то, что начал свою журналистскую карьеру 16 лет назад, потом пять лет проработал в Верховной Раде, выстраивая в регионах департаменты патрульной полиции. Позже чиновник был членом коллегии МВД. Также получил юридическое образование и почти два года занимал должность заместителя Генерального директора "Укроборонпрома".

"Поэтому, при всем уважении, я прекрасно понимаю тонкости работы госаппарата – и как журналист, и как депутат, и как руководитель госпредприятия, и как чиновник. Но все, кого это волнует больше чем вечер пятницы, могут продолжать свой внутренний монолог и комментировать отсутствие у меня опыта прямо под этим постом. А я тем временем продолжу подтверждать свой опыт До встречи на баррикадах. Обещаю, будет жестко и весело", – написал Найем.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле Мустафу освободили от должности заместителя гендиректора "Укроборонпрома" из-за сокращения его должности в рамках реорганизации. Он отмечал, что за два года работы его команде удалось вытащить концерн с многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам. Читайте подробнее в нашем материале, за что убрали Найема.

Позже уволенный из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 миллиона гривен. Ежемесячно он получал более 800 тыс. гривен.