Наземная операция Израиля и остановка производства AstraZeneca – главные новости за ночь

Последние новости из сектора Газа, почему остановили производство AstraZeneca в Бразилии, Россия и кибертака на нефтепровод США – и другие важные события

США считают власти России не причастными к кибератаке на нефтепровод, в Бразилии приостановят производство вакцины AstraZeneca, а Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Остановка производства вакцины AstraZeneca

Бразильский биомедицинский институт Fiocruz в ближайшую неделю будет приостанавливать производство вакцины AstraZeneca в определенные дни из-за нехватки ингредиентов.

Наземная операция в секторе Газа

Израильская армия начала наземную операцию против сектора Газа, по неподтвержденным данным, израильские войска уже вошли в город.

Отмена масок в США

Жителям США, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, разрешили не носить маски и не придерживаться социальной дистанции.

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НАТО о целях России в Крыму

После оккупации Крыма Россия стала ключевой проблемой для Североатлантического Альянса в Черноморском регионе, теперь она пытается с помощью украинского полуострова распространить свое военное влияние на Средиземное море и Северную Африку, считают в НАТО.

Госдеп о расследовании по COVID

Соединенные Штаты не удовлетворены результатами расследования происхождения коронавирусной инфекции, проведенного экспертами ВОЗ, и настаивают на его продолжении.