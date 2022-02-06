Как уберечься от разных штаммов COVID-19: советы Минздрава

В Минздраве рассказали, как защититься от штаммов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается активный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты обращают внимание на то, что нельзя ослаблять бдительность.

Как уберечься от разных штаммов COVID-19 – рассказали в Минздраве.

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Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

вакцинироваться;

носить маску, прикрывая рот и нос;

соблюдать дистанцию в 1,5 метра;

чихать и кашлять в согнутый локоть или в салфетку;

не дотрагиваться до лица;

регулярно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности;

придерживаться самоизоляции;

мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

Как уберечься от разных штаммов COVID-19 / Фото: Минздрав

Делать ли вакцину при иммуносупрессии и болезнях почек

Надо ли прививать людей против ковида, которые принимают иммуносупрессоры, то есть подавляющие иммунитет препараты – одна из сложных тем. На этот и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Вопрос в том, что вакцинация может в данном случае не сработать, а не потому, что прививки принесут вред людям, у которых по той или иной причине наблюдается угнетение иммунитета, – говорит кандидат медицинских наук. – Здравоохранение настраивает, что такие люди попадают в очень серьезную группу риска по заболеваемости ковидом их надо прививать по стандартной схеме.

Иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия возникает в случае приема ряда иммуносупрессивных препаратов. Также такое состояние может развиться после некоторых заболеваний. Поэтому в индивидуальных случаях, как отмечает доктор Комаровский, таким людям может понадобиться дополнительная доза вакцины, а не две прививки.

Также необходимо делать вакцину людям из других групп риска по заболеваемости ковидом, например, при заболеваниях почек (хроническом громелуронефрите в том числе).

Это заболевание – один из серьезнейших факторов риска при коронавирусной инфекции. Поэтому является показанием к немедленной вакцинации, если у вас еще нет прививки.

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