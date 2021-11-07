Не коронавирус. Из-за смерти ветерана АТО во Львове вспыхнул конфликт с антивакцинаторами

Умер известный львовский активист и ветеран АТО Юрий Досяк. / Фото: Коллаж: Сегодня
Известный львовский общественный активист и ветеран АТО Юрий Досяк умер от остановки сердца. Он не болел COVID-19.
Об этом сообщили его друг Харитин Старский и жена Наталья Гнатив в Facebook.
Течение болезни
Как писало издание NTA, в больницу Юрий попал с диагнозом "широкая двусторонняя пневмония". Впоследствии болезнь прогрессировала, поэтому пациента пришлось вводить в состояние медицинской комы, где он находился больше недели. Он был в реанимации под ИВЛ.
На лекарства каждый день уходило 5-6 тысяч гривен. Врачи даже давали обнадеживающий прогноз, но сердце военного остановилось.
Причина смерти
В пятницу, 5 ноября, стало известно, что Досяк умер. СМИ написали, что причиной стали осложнения от коронавируса, но на самом деле у него была двусторонняя пневмония.
"Юрий умер не от осложнений коронавируса, потому что коронавирусом не болел. Прекратите бросать дерьмо на вентилятор и касаться своим грязным антиваксерским языком доброго имени моего мужа. Никаких комментариев", – написала в Facebook его жена.
Товарищ умершего Харитин Старский еще 5 ноября сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца.
Кто такой Юрий Досяк
Мужчина прошел Майдан, а когда началась война на Донбассе, сразу пришел в военкомат. В армию его не взяли, поэтому записался добровольцем в батальон "Донбасс". Вместе с собратьями вышел из Иловайска. Затем попал в плен, где провел 119 дней под наблюдением боевиков "ДНР" в Донецке.
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