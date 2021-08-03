Не "постсоветское пространство". Кулеба объяснил Западу, почему не следует слушать Путина

Глава МИД написал статью для известного американского издания, в которой призвал прекратить называть Украину и другие страны "постсоветским пространством"

Дмитрий Кулеба призвал США и ЕС не идти на поводу у Путина/коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что наконец следует прекратить называть страны, которые обрели независимость после распада Советского Союза в декабре 1991 года, "постсоветским пространством", так как это понятие ошибочно предполагает определенное политическое, социальное и экономическое единство различных государств.

Об этом глава украинского МИД пишет в статье "Украина является частью Запада: НАТО и ЕС должны воспринимать ее именно так" для американского издания Foreign Affairs.

"Больше всего беспокоит то, что использование этого термина (постсоветское пространство. – Ред.) поощряет политиков и общественность за пределами этого региона смотреть сквозь единую призму на все страны, которые в него входят. Такой упрощенный подход служит империалистическим намерениям Кремля", – уверен Кулеба .

Путин и "один народ"

Российский президент Владимир Путин не упускает ни единой возможности для продвижения своего ложного исторического нарратива об украинцах и русских как якобы "одном народе", также пишет Кулеба. Он напомнил, что "недавний опус в 5,3 тысячи слов" хазяина Кремля на эту тему даже стал обязательным для изучения среди российских военных.

"Владимир Путин стремится заново собрать страны бывшего Советского Союза и исправить то, что он называет "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". Но для миллионов людей этого региона распад СССР отнюдь не был катастрофой. Он был освобождением", – отмечает украинский министр.

Что Кулеба посоветовал Западу

Кулеба не отрицает, что вскоре после 1991 года общая история определенное время еще объединяла страны, восставшие на руинах Союза, однако в последующие десятилетия они двигались крайне различными траекториями и общий опыт потерял важность.

Министр также подчеркнул, что Соединенным Штатам и европейским союзникам самое время:

избавиться от взгляда на регион, как просто "постсоветское пространство";

институализировать места нашего государства в западном мире;

в конце концов определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Постсоветское пространство, или постсоветские государства – журналистские клише для обозначения 15 стран, ранее входивших в Советский Союз и получивших независимость после его распада: Азербайджан, Беларусь, Армения, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Упомянутые термины ввел в употребление советский политолог Альгис Празаускас в статье "СНГ как постколониальное пространство", опубликованной 7 февраля 1992 года в российской "Независимой газете".

В начале июля на сайте Кремля вышла объемная "статья" президента РФ Владимира Путина – "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой он заявил, что западные страны культивируют в Украине некий проект "антиРоссия", чтобы превратить нашу страну в "барьер между Европой и РФ", и в очередной раз вспомнил добрым словом Советский Союз.

Напомним, президент Владимир Зеленский похвалил хозяина Кремля Владимира Путина за то, что он опубликовал статью об Украине на украинском языке, однако напомнил ему, что Украина и РФ не братские народы.

Мы также писали, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал внести статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" как одну из обязательных тем для занятий российских военнослужащих по военно-политической подготовке.