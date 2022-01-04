Не праздновали. На Новый год боевики на Донбассе усиливали позиции – разведка

Боевики наращивают силы на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
За период новогодних праздников боевики на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.
"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.
На Донбасс завозят российскую технику
Как сообщала разведка в конце декабря, на оккупированные территории Донбасса завозят из России товары военного назначения. Их снабжение скрывают под видом "гуманитарного конвоя".
По данным украинских разведчиков, в течение декабря на Донбассе оккупанты наращивали боевые возможности.
В армейские корпуса с территории РФ скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом:
- горючее,
- боевую технику,
- вооружение и боеприпасы,
- средства радиоэлектронной борьбы,
- беспилотные летательные аппараты.
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