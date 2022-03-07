Не проработал и дня. В Херсоне снова нет связи и интернета от "Киевстара"

В Херсоне снова проблемы с мобильной связью. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне утром 7 марта снова пропала мобильная связь и интернет от "Киевстара". Причина перебоя со связью пока неизвестна.

Об этом сообщает издание "Главред".

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Только вчера представитель компании Ирина Леличенко сообщила, что связь на территории Херсона восстановили. Это был третий раз, когда жителей города пытались оставить без мобильной связи.

"Город Херсон снова с мобильной связью. Звоните родственникам и друзьям, которые там остались. Уже в третий раз с начала военных действий со стороны России ремонтно-аварийные бригады чуть ли не под пулями меняют поврежденные участки кабеля на Херсонском направлении. Херсонцы, держитесь!", - написала Леличенко.

Также 6 марта связь в городе восстановил мобильный оператор Vodafone.

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Мобильной связи нет в Энергодаре

По состоянию на 6 марта, в Энергодаре не работал мобильный оператор Vodafone. А также есть проблема с работой интернет-провайдеров.

По неподтвержденным пока данным, аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах.

"Причины отсутствия мобильной связи пытаемся выяснить", – написал мэр города Дмитрий Орлов.

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