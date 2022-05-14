Не пустят на дрова! Как будут спасать пострадавшую от урагана в Киеве липу Петра Могилы

Липа Петра Могилы будет жить / Фото: Коллаж: Сегодня

Одно из старейших деревьев столицы – липа Петра Могилы, которая 12 мая пострадала от сильного ветра в центре столицы – будет жить! К такому выводу пришли сотрудники КО "Киевзеленстрой" вместе с Игорем Сингером, биологом-исследователем, экспертом по состоянию растений. Сингер неоднократно лечил именно это дерево и хорошо его знает.

Сегодня эксперт осмотрел поврежденную липу, которой почти 400 лет. Она растет рядом с фундаментом Десятиной церкви.

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По легенде липа посажена знаменитым Киевским митрополитом Петром Могилой в 1635 году в ознаменования частичного восстановления Десятинной церкви. Это тот самый митрополит, в честь которого названа Киево-Могилянская академия / Фото: wikipedia.org

Всему виной – подпорка

Дерево уже 50 лет имеет статус памятника природы. Как отмечают специалисты, подпорка, которая удерживала липу была металлической и это негативно влияло на состояние дерева – металл врезался в ствол.

"Причиной излома ветви стал анатомический порок развития ствола – врастающая кора. Кроме того, в глубине дерева развивались стволовые инфекции, поскольку установленная два десятилетия назад металлическая подпорка начала врастать внутрь дерева", – поясняет Игорь Сингер.

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400-летнее дерево, пострадавшее от урагана в Киеве 12 мая 2022, сейчас изучают ученые. Их вывод – липа будет жить. / Фото: "Сегодня"

Будут искать правильные решения для спасения липы

Вчера огромная ветка рухнула, не выдержав нагрузки от сильного порыва ветра. Она также разрушила ограду вокруг дерева.

"Мы проведем полное обследование липы, сделаем комплексную диагностику. Сейчас осматриваем место, где обломилась большая ветвь. Будем искать правильное решение для спасения липы. Место, где образовалась рана будет обработано. Также установим арочную конструкцию для уцелевшей ветви, чтобы дерево держало баланс. Могу вас заверить, что говорить про то, что мы потеряли липу Петра Могилы, пока нет никаких оснований", – рассказал сайту "Сегодня" директор коммунального объединения "Киевзеленстрой" Алексей Король.

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Король добавляет, что специалисты проведут обрезку кроны, обследуют корневую систему дерева, а также грунт в котором растет липа-старожил.

Еще один важный туристический объект для столицы

А вот сломанную огромную ветку липы уже увезли на базу "Киевзеленстроя". Она очень большая – пришлось распилить ее на части. Но обломавшуюся ветвь не пустят на дрова.

Из нее обещают сделать арт-объект, ведь этой ветке, как и самой липе около 400 лет. С такой инициативой выступила депутат Киевсовета Евгения Кулеба. Подобные арт-объекты есть во многих городах Европы. Над воплощением этой идеи будут работать художники. Город получит еще один важный туристический объект, возможно даже с художественной подсветкой.