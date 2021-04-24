Не словом, а делом: в Польше выразили твердую позицию в поддержку Украины

Сейчас в Польше дискуссия между властью и оппозицией – кто больше может помочь Украине

Комиссия Сената Польши осуждает РФ из-за войск на границе с Украиной.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, в Польше обеспокоены ситуацией и власти поддерживают Украину.

"Польша поддерживала Украину на протяжении всех последних лет конфликта с Россией. Сейчас также практически все ветви власти выразили свою твердую позицию в поддержку Украины. В начале апреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау совершил визит в Украину, чтобы показать поддержку на месте, а также узнать, каким образом Польша может помочь", – сказал он.

Дещица отметил, Польша показывает свою поддержку не только словами, но и действиями – контактами и визитами.

Сейчас в Польше дискуссия между властью и оппозицией – кто больше может помочь Украине, польская политическая сцена солидарна в поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донбасса активизировалась выдача паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО. К 2024 году местные жители могут получить 2 млн паспортов.

Как мы писали, Офис генерального прокурора собирает доказательства принудительной паспортизации гражданского населения на временно оккупированных Россией территориях для передачи в Международный уголовный суд.