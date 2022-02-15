Не только банки: хакеры атаковали "Дію"

Сейчас "Дія" работает/Фото: коллаж: "Сегодня"
Вслед за украинскими банками и сайтами, мощная DDoS-атака началась и на портал государственных услуг "Дія".
Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Приблизительно в 20:00 на портал государственных услуг "Дія" началась DDoS-атака.
"Начальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита", — сообщил Федоров.
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