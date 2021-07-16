Не только для вакцинированных: Германия открывает границы для всех украинцев

Теперь въезд в Германию возможен будет не только для тех, кто получил прививку от коронавируса

Германия уже с 18 июля открывает границы для резидентов Украины.

Как говорится на сайте правительства Германии, теперь въезд в страну будет разрешен не только вакцинированным от COVID-19 и тем, у кого были весомые основания для посещения страны.

В списке стран, из которых разрешен свободный въезд в Германию, находятся всего 26 стран мира. В обновленный перечень попала также и Саудовская Аравия.

К слову, внесение Украины в этот список не освобождает туристов от обязанности предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

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Напомним, ЕС включил Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию европейских стран.

Как мы писали ранее, пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет: